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Fırtına, Gaziantep'te "rötar" yaptı

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Spor Toto Süper Ligde 32. haftasında lider Trabzonspor, Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda golsüz berabere kaldı. Şampiyonluk yarışında açık ara önde olan Karadeniz ekibi bu sezon bir ilk kez 3 maç üst üste kazanamadı

Fırtına, Gaziantep'te "rötar" yaptı

Cuma günü oynanması planlanan mücadele bordo-mavilileri Gaziantep'e götürecek uçağın yoğun sis nedeniyle kalkmaması nedeniyele bir gün sonraya (cumartesiye) ertelenmişti.

Şampiyonluk kutlamaları için geri sayıma geçen bordo mavili ekip, Gaziantep'te istediğine ulaşmadı.

Kalyon Stadyumu'nda oynanan müsabakada iki ekip de girdiği pozisyonlardan gol çıkaramadı. Mücadele başladığı gibi 0-0 berabere sona erdi.

Bu sezon ilk kez üst üste 3 maçta galip gelemeyen Trabzonspor, puanını 72'ye yükseltti. Gaziantep FK ise puanını 41'e çıkardı.

Şampiyonluğu ilan etmede "rötar"

Bordo-mavili ekip, bu maçtan 3 puanla ayrılsaydı, haftaya Fatih Karagümrük'ü yendiği taktirde diğer sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecekti. Trabzonspor'a şampiyonluk için kalan 6 maçta 5 puan (rakiplerin alacağı sonuçlara bakmaksızın) yetiyor. 

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