Fırtına farkı açıyor

Spor Toto Süper Lig lideri Trabzonspor, sahasında ikinci sıradaki rakibi İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yenerek şampiyonluk yolunda çok önemli bir galibiyet elde etti

Medical Park Stadı'nda yaklaşık 40 bin taraftarının desteğiyle oynadığı karşılaşmada bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golleri Visca kaydetti. Konuk takımın tek golü de Cikalleshi'den geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftası kritik Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor maçına sahne oldu.

Bordo mavililer 13. ve 67. dakikalarda Edin Visca'nın attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Konyaspor'un tek golünü 83. dakikada Sokol Cikalleshi kaydetti.

Edin Visca, bordo mavili formayla son 3 maçta 4. golünü attı.

Trabzonspor bu galibiyetle puanını 60 yapıp liderliğini sürdürdü. Konyaspor ise 48 puanda kaldı.

Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut maç bitiminde kırmızı kart gördü.

SAHASINDAKİ YENİLMEZLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Trabzonspor, sahasındaki 341 günlük yenilmezlik serisini sürdürdü.

Geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 kaybeden bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 19 karşılaşmada 13 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

Trabzonspor'un devre arasında Medipol Başakşehir'den kadrosuna kattığı Visca, son 3 maçta 4 gol atarak şampiyonluk yolunda bordo-mavililere büyük katkı sağladı.

İkinci yarıda oyuna giren Marek Hamsik de sakatlığının ardından 4 maç aradan sonra formasına kavuştu.



