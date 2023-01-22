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Fırtına evinde sert esti

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Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Trabzonspor, evinde İstanbulspor'u 4-0 yendi

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Fırtına evinde sert esti
Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Trabzonspor, küme düşme hattında yer alan İstanbulspor'u konuk etti.
Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 4-0 kazandı.
Abdullah Avcı’nın ekibi, bu galibiyetle puanını 35'e yükseltti. Fatih Tekke yönetimindeki sarı-siyahlı ekip ise 15 puanda kaldı.
İki takım, ligin ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşılaşmış ve bu maçı Trabzonspor, Cornelius ve Denswil’in golleriyle 2-0 kazanmıştı.
29. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında ceza yayı içerisinden Abdülkadir Ömür'ün şutunda, kaleci Jensen topa sahip oldu.
GOL 33. dakikada Trabzonspor golü buldu. Bakasetas'ın sağdan kullandığı serbest atışta, Denswil'in indirdiği topu altıpas içinde Yusuf Yazıcı, şık bir vuruşla filelere gönderdi: 1-0
İlk yarı, bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
GOL 48. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Bakasetas'ın sağdan ortasında Gomez'in şutunda, kaleciden dönen topu takip eden Bartra, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0
GOL 51. dakikada bordo-mavili ekip, üçüncü golünü buldu. Bakasetas'ın ceza alanı sol çaprazından yerden şutunda top, kaleci Jensen'in solundan filelerle buluştu: 3-0
GOL 64. dakikada Trabzonspor, skoru 4-0'a getirdi. Hamsik'in pasında sol çaprazda rakibinden sıyrılan Trezeguet'nin yerden şutunda top, kaleci Jensen'in sağından filelere gitti: 4-0
 
 
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