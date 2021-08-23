Fırtına evinde de esti

Süper Lig’in 2. haftasında Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi.

Medical Park Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Abdülkadir Bitigen yönetti.

Mücadele, 2-1’lik Trabzonspor üstünlüğüyle noktalandı.

Bordo-mavili ekip, dakikalar 15’i gösterirken Bakasetas’ın penaltıdan bulduğu golle 1-0 öne geçti ve taraflar soyunma odasına bu skorla girdi.

İkinci yarının hemen başında sahne alan Nwakaeme, düzgün bir vuruşla takımı adına farkı 2’ye çıkardı.

69. dakikada kazanılan penaltı vuruşu için topun başında geçen Max Gradel durumu 2-1’e getirdi.

Kalan sürede başka gol olmadı ve müsabaka bu skorla noktalandı.

Trabzonspor bu galibiyetle ikinci maçında ikinci galibiyetini alırken, Demir Grup Sivasspor henüz puanla tanışamadı.