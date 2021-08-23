banner583
21 0
Soyalan anısına Asya bebek için oynayacaklar
Soyalan anısına Asya bebek için oynayacaklar
20 0
 
Baf'ın Skulli köyü yakınlarında büyük yangın
Baf'ın Skulli köyü yakınlarında büyük yangın
34 0
Genesis'in ilk elektrikli SUV'si GV60 tanıtıldı
Genesis'in ilk elektrikli SUV'si GV60 tanıtıldı
27 0
Tüp gaza zam yolda
Tüp gaza zam yolda
42 0
Koronavirüs ilacı geliyor
Koronavirüs ilacı geliyor
1.5B 0
Bir milyar çocuk iklim krizi nedeniyle 'yüksek risk' altında
Bir milyar çocuk iklim krizi nedeniyle 'yüksek risk' altında
13 0
banner661

Fırtına evinde de esti

banner476

banner666
Fırtına evinde de esti

Süper Lig’in 2. haftasında Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi.

Medical Park Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Abdülkadir Bitigen yönetti.

Mücadele, 2-1’lik Trabzonspor üstünlüğüyle noktalandı.

Bordo-mavili ekip, dakikalar 15’i gösterirken Bakasetas’ın penaltıdan bulduğu golle 1-0 öne geçti ve taraflar soyunma odasına bu skorla girdi.

İkinci yarının hemen başında sahne alan Nwakaeme, düzgün bir vuruşla takımı adına farkı 2’ye çıkardı.

69. dakikada kazanılan penaltı vuruşu için topun başında geçen Max Gradel durumu 2-1’e getirdi.

Kalan sürede başka gol olmadı ve müsabaka bu skorla noktalandı.

Trabzonspor bu galibiyetle ikinci maçında ikinci galibiyetini alırken, Demir Grup Sivasspor henüz puanla tanışamadı.

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.