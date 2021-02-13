Fırtına durdurulamıyor

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK’yı 1-0 mağlup ederek, ligde üst üste 6. galibiyetini elde etti

Stat: Medical Park

Hakemler: Zorbay Küçük, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Berat Özdemir, Flavio, Ekuban (Dk. 85 Yusuf Sarı), Bakasetas (Dk. 90 Yunus Mallı), Nwakaeme, Djaniny (Dk. 90+2 Afobe)

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan (Dk. 84 Bilal Başacıkoğlu), Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Tosca, Güray Vural (Dk. 90 Morais), Rashid (Dk. 46 Vetrih), Jefferson (Dk. 84 Kenan Özer), Maxim, Mirallas, Muhammet Demir (Dk. 90 Riberio)

Gol: Dk. 67 Bakasetas (Trabzonspor)

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep Futbol Kulübü’nü konuk etti.

Medical Park Stadyumu’nda oynanan mücadele, 1-0’lık Trabzonspor üstünlüğüyle sonuçlandı.

Karşılaşmada dakikalar 67’yi gösterirken, savunmasına arkasına sarkan Flavio’nun pasında topla buluşan Bakasetas, fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi. Bakasetas, bordo-mavililer adına ilk 11’de çıktığı 3. maçında da gol sevinci yaşadı.

Mücadelede 90+6 dakika oynanırken, Trabzonspor'un yıldızı Anthony Nwakaeme, ikinci sarı kart sonrası kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu sonuçla puanını 45’e yükselten Karadeniz ekibi, maç fazlasıyla zirveyle arasındaki farkı 3 puana düşürdü. 38 puanda kalan Gaziantep FK ise 7. sırada yer aldı.

Üst üste 7. galibiyet

Trabzonspor, Gaziantep maçıyla birlikte resmi maçlarda arka arkaya 7. galibiyetini aldı.

Bu periyotta, ligde İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor’u deviren Abdullah Avcı’nın öğrencileri, Süper Kupa finalinde de Medipol Başakşehir’i mağlup etmişti.

Karadeniz ekibi, namağlup serisini de 10 maça taşıdı.

Son 4 deplasmanda kayıp

Gaziantep FK, Trabzonspor mağlubiyetiyle, dış sahada üst üste 4. kez puan alamadı.

Demir Grup Sivasspor maçıyla namağlup serisi son bulan ekip, akabinde Çaykur Rizespor ve Fatih Karagümrük deplasmanlarını kaybetmişti. Sahasında, Göztepe galibiyetiyle ilk kez 3 puan sevinci yaşayan Sa Pinto, deplasmandaki puan özlemini bu müsabakada dindiremedi.