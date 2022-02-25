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Fırtına'dan müthiş geri dönüş

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Lider Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Yukatel Kayserispor'u ağırladı. Fırtına, ilk devresini 2-0 geride kapattığı maçı 3-2'lik skorla kazanarak müthiş bir geri dönüşe imza attı

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Fırtına'dan müthiş geri dönüş
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında lider Trabzonspor sahasında Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya geldi. 
Maça etkili bir oyunla başlayan Hikmet Karaman'ın öğrencileri 24. dakikada Mario Gavranovic'in golüyle 1-0 öne geldi.
İlk yarının son anlarında 45'te Mame Thiam ile bir gol daha bulan Kayserispor, Medical Park Stadyumu'nda devre arasına 2-0 önde girdi.
İkinci yarıda baskısını arttıran ev sahibi Trabzonspor 49. dakikada Edin Visca ve 59'da Djaniny ile bulduğu gollerle durumu 2-2'ye getirdi.
Aradığı golü 90+8'inci dakikasında Nwakaeme'nin penaltısıyla ulan Abdullah Avcı'nın öğrencileri, müsabakayı 3-2 önde tamamladı.
 
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