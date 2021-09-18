Fırtına Bakasetas'la güldü

Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetti.
Mücadele, 1-0'lık Trabzonspor üstünlüğüyle noktalandı.
Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren gol 53. dakikada Bakasetas'tan geldi. Golün asistini Nwakaeme yaptı.
Bu galibiyetle 5. maçında 13 puana ulaşan Fırtına, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
5 puanlı Kasımpaşa ise 14. sıraya geriledi.
Trabzonspor, hafta içinde İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise Aytemiz Alanyaspor deplasmanına çıkacak.