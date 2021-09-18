banner583
3.Limasol Sigorta Rallisi’nin ilk gün lideri Fahri-Tan ikilisi
3.Limasol Sigorta Rallisi’nin ilk gün lideri Fahri-Tan ikilisi
7 0
2021 Ford Fiesta Van, süperminiyi andırıyor
2021 Ford Fiesta Van, süperminiyi andırıyor
8 0
 
Buse’nin ölüm nedeni akciğerlere pıhtı atması
Buse’nin ölüm nedeni akciğerlere pıhtı atması
135 0
Okul yeni ama eksik çok
Okul yeni ama eksik çok
64 0
Beşiktaş, mağlubiyetle başladı
Beşiktaş, mağlubiyetle başladı
18 0
Beşiktaş'ın rakibi Borussia Dortmund
Beşiktaş'ın rakibi Borussia Dortmund
9 0
40 0
banner661

Fırtına Bakasetas'la güldü

banner476

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti

banner666
Fırtına Bakasetas'la güldü

Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetti.

Mücadele, 1-0'lık Trabzonspor üstünlüğüyle noktalandı.

Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren gol 53. dakikada Bakasetas'tan geldi. Golün asistini Nwakaeme yaptı.

Bu galibiyetle 5. maçında 13 puana ulaşan Fırtına, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

5 puanlı Kasımpaşa ise 14. sıraya geriledi.

Trabzonspor, hafta içinde İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise Aytemiz Alanyaspor deplasmanına çıkacak.

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.