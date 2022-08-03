Final turu eşleşmeleri belli oldu

BTM 2.Lig'de 2.tur maçları dün oynanırken, rakiplerini mağlup ederek final turuna kalan eşleşmeleri de belli oldu.
Final turu eşleşmeleri şöyle oldu:
Ağırdağ Boğaz – Pile
Aslanköy – Mevlevi
Kaplıca Karadeniz 61 – SFC Boğaziçi
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