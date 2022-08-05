İktisatbank BTM 2. Lig’den BTM 1. Lig’e terfi edecek olan üç takımı belirleyecek olan final maçlarının hakemleri açıklandı.
Pazar günü saat 19.00’da oynanacak karşılaşmaları sezonun başarılı genç A klasman hakemleri yönetecek.
Final eşleşmelerinin programı şöyle:
7 Ağustos 2022, Pazar(Saat: 19.00)
19.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Ağırdağ Boğaz- Pile (Ferhat Tuna)
19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Aslanköy-Mevlevi (Hakan Ünal)
19.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Kaplıca Karadeniz 61-SFC Boğaziçi (Zekai Töre)
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