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Final maçlarının hakemleri açıklandı

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Final maçlarının hakemleri açıklandı
İktisatbank BTM 2. Lig’den BTM 1. Lig’e terfi edecek olan üç takımı belirleyecek olan final maçlarının hakemleri açıklandı.
Pazar günü saat 19.00’da oynanacak karşılaşmaları sezonun başarılı genç A klasman hakemleri yönetecek.
Final eşleşmelerinin programı şöyle:
7 Ağustos 2022, Pazar(Saat: 19.00)
19.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Ağırdağ Boğaz- Pile (Ferhat Tuna)
19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Aslanköy-Mevlevi (Hakan Ünal)
19.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Kaplıca Karadeniz 61-SFC Boğaziçi (Zekai Töre)
 

 
 
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