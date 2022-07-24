Filip Holosko Miracle Değirmenlik yolunda!

Türkiye Süper Ligi kariyerinde 240 maçta görev alan, fileleri 70 kez havalandıran, 1 Türkiye Süper Ligi Şampiyonluğu ve 2 Türkiye Kupası Şampiyonluğu yaşayan 38 yaşındaki deneyimli forvet Filip Holosko, KTFF Süper Ligi yolunda. Holosko’nun menajeri tecrübeli oyuncuyu Miracle Değirmenlik’e önerdi. Miracle Değirmenlik Spor Kulübü Başkanı Hakan Törehan ve teknik ekibi yabancı transfer konusuyla yakından ilgilenip bir yandan Holosko’nun sağlık konusunda bir sorunu olup olmadığını araştırırken, diğer yandan ise sağlık sorunu yoksa uygun anlaşma zeminini yaratmaya çalışıyorlar.

Başkan Hakan Törehan ve As Başkan Ebru Törehan, yabancı transferi konusunda çok hassas davrandıklarını ve takıma en faydalı olabilecek yabancı oyuncu için yoğun şekilde çalıştıklarını vurguladı. Bir yabancı oyuncu hakkı bulunan Miracle Değirmenlik takımında tek eksik olan pivot santrafor transferi için çalışmalar sürüyor. Başkan Hakan Törehan, 12 -20 Ağustos tarihleri arasında, Ankara Kızılcahamam’da gerçekleştirilecek 2. Kamp döneminde yabancı oyuncu transferinin tamamlanacağını vurguladı.

Filip Holosko Kimdir?

2005-2006 sezonu devre arasında Ersun Yanal yönetimindeki Süper Lig ekiplerinden Manisaspor'a transfer olarak Süper lig kariyerine başlayan Filip Holosko, 2007-08 sezonunda devre arasında Beşiktaş'a transfer oldu. 2008-09 sezonunda çok başarılı bir performans gösteren Holosko, 30 maçta 10 gol kaydederek, kariyerinin ilk Türkiye Ligi şampiyonluğunu yaşadı. 12 Ocak 2011 tarihinde İstanbul BB'ye kiralık olarak yarım sezonluğuna transfer olan Holosko, 2011-12 sezonunda tekrar Beşiktaş'a döndü. Samet Aybaba döneminde Hološko tekrar eski formunu yakaladı. 2. hafta oynanan Galatasaray derbisinde ilk kez forma şansı bulan futbolcu, ilk 11'de derbide 2 gol atarak takımın yıldızı haline geldi. Sezonun ilk yarısında 8 gol bulan futbolcu, ligin en golcü isimlerinden olmuştur. 11 Mayıs 2013 tarihinde BJK İnönü Stadyumu'nun kapanış maçı olan Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasında yapılan maçta, bu stattaki son golü atarak tarihe geçti. 2014-15 sezonunda ise adı Bursaspor, Kasımpaşa SK ve Bursaspor ile de anılan Holosko, Çaykur Rizespor’a transfer oldu. 20 Temmuz 2015 tarihinde, Avustralya’ takımı Sydney FC ile sözleşme imzalayan ve 2 yıl Sydney FC forması giyen Holosko, 15 yıl sonra ülkesine geri dönerek Slovakya’nın Slo. Bratislava, Slovacko ve şu anda formasını giydiği SK Uvaly takımlarına transfer oldu.