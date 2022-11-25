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Filede mücadele tam gaz devam

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Filede mücadele tam gaz devam
 
KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Voleybol Liglerinde mücadele devam ediyor.
Liglere Perşembe akşamı Büyük Erkekler ve Büyük Kadınlar Ligi’nde oynanan karşılaşmalarla devam edilirken, Mağusa’da oynanan Büyük Erkekler karşılaşmasında DAÜ rakibi Vakıflar'ı 3-0 lık net skorla mağlup etti.
Büyük Kadınlar’da ise Vakıflar rakibi UKÜ’yü 3-0 mağlup ederek ilk devreyi 2. sırada tamamladı.
Voleybol Liglerinde 8. Hafta karşılaşmalarına 30 Kasım Çarşamba akşamı oynanacak olan 3 karşılaşma ile devam edilecek.
8. Hafta Programı
30 Kasım Çarşamba
KGM-UKÜ Saat 18.30 Erenköy Büyük Bayan
1 Aralık Perşembe
DAÜ-Esentepe Saat 18.30 LMPS Büyük Bayan
1 Aralık Perşembe
Vakıflar- KGM Saat 18.30 ASS Büyük Erkek
3 Aralık Cumartesi
KGM-MVOSD U12 KIZ
Saat 13.00 Erenköy
3 Aralık Cumartesi
KGM-GMBÇS U13 Erkek
Saat 14.30 Erenköy
 
 
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