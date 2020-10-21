Fikri sarı yeşili giydi

İsmet KARAOSMAN

K-PET Süper Lig ekibi Binatlı’nın ezeli rakibi Baf Ülkü Yurdu’ndan transfer ettiği Fikri yeni takımının sarı yeşili formasını giydi.

Serbest transfer hakkını kullanarak takım kaptanı olduğu Baf Ülkü Yurdu’ndan ayrılan Fikri, geçtiğimiz gün antrenmanlara başlayan Binatlı ile ilk antrenmanına çıktı. Fikri, Üner Berkalp Stadında yapılan antrenmanda yeni takım arkadaşları ile kez antrenman yapmasına rağmen yabancılık çekmedi.

