Fikri ezeli rakip yolcusu

Niyazi ERGÜLEN
K-PET Süper Lig ekiplerinden Baf Ülkü Yurdu’nun serbest transfer hakkı bulunan futbolcusu Fikri Arslan bu hakkını Baf Ülkü Yurdu’nun ezeli rakibi Binatlı’dan yana kullanmayı düşünüyor.
Binatlı ile prensip anlaşmasına varan Fikri Arslan’ın kısa süre içerisinde yeni takımı ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Binatlı’nın yeni teknik direktörü Gökmen Davutoğlu, geçtiğimiz sezon Fikri’nin antrenörlüğünü yapıyordu.
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