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Fikret, Yenicami’ye geri döndü

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Fikret, Yenicami’ye geri döndü
Yenicami alt yapısında yetişen ve bonservisi Yenicami’de olan ancak sürekli başka takımlara kiralanan Fikret Yağcıoğlu yeni sezonda kartal formasıyla sahada olacak.
Geçmiş sezonlarda Ozanköy, Gönyeli ve Göçmenköy’de kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Fikret, Yenicami ile her konuda anlaştı.
 
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