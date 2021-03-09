FIFA, Galatasaray'a ödeme yapacak

Galatasaray, geçen sezon Afrika Uluslar Kupası Elemeleri sırasında geçirdiği çapraz bağ sakatlığı nedeniyle yaklaşık 10 ay yeşil sahalardan uzak kalan Luyindama için FIFA'nın 736 bin 193 Euro ödeyeceğini duyurdu.
Sarı Kırmızılılar'dan yapılan açıklama şöyle:
"Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde 18 Kasım 2019 tarihinde oynanan Gambia ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti mücadelesinde profesyonel futbolcumuz ChristianLuyindam'nın yaşadığı ciddi sakatlığa binaen, kulübümüzün FIFA'ya yaptığı başvuru olumlu sonuçlanmıştır.
Buna göre FIFA'nın sigorta şirketi Questgates, Kulüp Koruma Programı çerçevesinde yaptığımız başvuruya istinaden kulübümüze 736 bin 193 Euro ödeneceğini bildirmiştir"
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