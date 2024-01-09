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Fernando Santos imzayı attı

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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü FernandoSantos için imza töreni düzenlendi. Portekizli teknik adam, ''Birlikte çalışarak Beşiktaş'ı daha iyi bir yere getireceğiz.'' dedi.

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Fernando Santos imzayı attı
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Beşiktaş, Portekizli teknik direktör FernandoSantos için imza töreni düzenledi.
Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen organizasyona başkan Hasan Arat'la birlikte gelen Santos, büyük bir kulübün parçası olmanın kendisi için çok önemli olduğunu söyledi.
Beşiktaş'ın dünyaca bilinen bir kulüp olduğunu söyleyen Santos, "Beşiktaş kazanılan zaferler ve alınan kupalarla bu ülkenin en büyük takımlarından biri. Dünyada da bilinen bir takım. Çok fazla oyuncu burada oynadı. İstanbul çok güzel bir şehir. Ailemle buraya birkaç kez tatile geldim. Ailem de çok seviyor. İnanılmaz bir kültür var burada. Portekiz'e de benzeyen birçok özelliği var Türk kültürünün. Ülke de harika bir ülke. İyi başarılar kazanmak istiyorum burada." diye konuştu.
Beşiktaş'ı hak ettiği yerlere getireceklerini söyleyen Portekizli teknik adam, "Başkanla birlikte kulübün tarihinden, efsanevi başkan Süleyman Seba'dan bahsettik. Beraber onun bu kulübe getirdiği kültür için çalışacağız. Önemli olan birlikte çalışmak ve bunu profesyonelce sahada göstermek. Yönetimden birçok insanla tanıştım, Samet Aybaba'yla birkaç kez konuştuk. Onunla planlarımızdan bahsettik. O da bu takımın efsane oyuncularından biri. Onunla birlikte yürüteceğiz işleri. Takımı iyi bir yere getirmek zorundayız. Takım olarak iyi bir durumda değiliz ama hep beraber başkanımızla, yöneticiler ve oyuncularla, Beşiktaş'ın tüm bileşenleriyle zaferler kazanmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.
 
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