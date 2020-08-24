Ferit 3 maç yok

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu, Mevlevi ile Akçay arasında oynanan BTM 2. Ligi 7. Grup maçından sonra Akçay futbolcusu Ferit Gürler’i cezalandırdı.

Ferit Gürler müsabaka hakemine yönelik saldırı ve darp teşebbüsü dolayısıyla 3 maçtan men cezası ile cezalandırıldı.

