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Ferdi Larnaka sahiline bayıldı

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Ferdi Larnaka sahiline bayıldı
Türkiye Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Güney Kıbrıs’ın Larnaka şehrinden paylaşım yaptı.
Hollanda pasaportu olan ve Hollanda U21 Milli Takımında oynayan Ferdi Kadıoğlu, Kıbrıs U21 Milli Takımı ile Larnaka’da AEK Stadında oynayacakları maç öncesinde Larnaka sahil şeridinden paylaşım yaparak takipçilerine denizin ve kumsalın güzelliğini gösterdi.
 
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