Ferdi Kadıoğlu’na İngiltere kancası

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Ferdi Kadıoğlu için İngiliz kulüpleri devreye girdi. Milli futbolcu için Brighton, Manchester United ve Arsenal Fenerbahçe'nin kapısını çaldı

Fenerbahçe'de performansıyla dev kulüpleri peşine takan Ferdi Kadıoğlu için sıcak bir gelişme yaşandı.

Ferdi Kadıoğlu için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton, Manchester United ve Arsenal Fenerbahçe’nin kapısını çaldı. Brighton, bonuslarla birlikte 35 milyon euroyu bulan son teklifini Fenerbahçe’ye iletti. Fenerbahçe Manchester United ve Arsenal’den teklif bekliyor.

Önümüzdeki günlerde Ferdi Kadıoğlu ve Fenerbahçe yönetimi arasında bir görüşme olacak.

Ferdi’nin sözleşme şartlarında iyileştirme yapılması ve milli futbolcunun takımda kalması da bu süreçteki seçeneklerden bir tanesi olarak görülüyor. Piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'ye 2018 yılında imza atan 24 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 202 maçta 18 gol attı ve 22 asist yaptı.

