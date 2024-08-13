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Fenerin Devler Ligi hayali erken bitti

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Lille ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçta Fransız ekibine 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, Devler Ligi'ne veda etti

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Fenerin Devler Ligi hayali erken bitti
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Ülker Stadı'nda oynanan maçın 90 dakikası Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı ve maç uzatmalara gitti. 118'de kalesinde gole engel olamayan sarı-lacivertliler maçtan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.
Temsilcimiz bu sonuçla Devler Ligi'ne 3. eleme turunda veda etti.
Fenerbahçe'nin golünü 90+1'de kendi kalesine Bafode Diakite kaydetti.
Lille'de 109. dakikada Mandi direkt kırmızı kart gördü.
Fransız ekibi, 118'de penaltıdan Jonathan David ile eşitliği yakaladı: 1-1.
İlk maçta rakibine deplasmanda 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, Lille ile sahasında 1-1 berabere kaldı ve play-off turuna kalamadı.
Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
 
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