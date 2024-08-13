Fenerin Devler Ligi hayali erken bitti

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Lille ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçta Fransız ekibine 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, Devler Ligi'ne veda etti

Ülker Stadı'nda oynanan maçın 90 dakikası Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı ve maç uzatmalara gitti. 118'de kalesinde gole engel olamayan sarı-lacivertliler maçtan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Temsilcimiz bu sonuçla Devler Ligi'ne 3. eleme turunda veda etti.

Fenerbahçe'nin golünü 90+1'de kendi kalesine Bafode Diakite kaydetti.

Lille'de 109. dakikada Mandi direkt kırmızı kart gördü.

Fransız ekibi, 118'de penaltıdan Jonathan David ile eşitliği yakaladı: 1-1.

İlk maçta rakibine deplasmanda 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, Lille ile sahasında 1-1 berabere kaldı ve play-off turuna kalamadı.

Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

