Fener’den galibiyetli başlangıç

Fenerbahçe Süper Lig'in 2020- 20201 sezonunun açılış maçında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Gökhan Gönül ve Sosa'nın penaltıdan kaydettiği gol ile 2-1 kazanan Fenerbahçe ligde oynadığı ilk karşılaşmadan üç puan ile ayrılmayı başardı. Karşılaşmanın 32. dakikasında penaltı kazanan Fenerbahçe Caner Erkin ile penaltıdan yararlanamadı. Mücadelenin 60. dakikasında Sikoda ile maçta 1-0 geriye düşen Fenerbahçe 76. dakikada Gökhan Gönül'ün kafa vuruşunda beraberliği sağladı. Karşılaşmanın 85. dakikasında bir penaltı daha kazanan Fenerbahçe Sosa'nın kullandığı penaltı atışını gole çevirerek mücadeleden 2-1 galip ayrılmasını başardı ve ligde zorlu deplasmandan 3 puan ile döndü.

