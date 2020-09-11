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Fener’den galibiyetli başlangıç

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Fener’den galibiyetli başlangıç
Fenerbahçe Süper Lig'in 2020- 20201 sezonunun açılış maçında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Gökhan Gönül ve Sosa'nın penaltıdan kaydettiği gol ile 2-1 kazanan Fenerbahçe ligde oynadığı ilk karşılaşmadan üç puan ile ayrılmayı başardı. Karşılaşmanın 32. dakikasında penaltı kazanan Fenerbahçe Caner Erkin ile penaltıdan yararlanamadı. Mücadelenin 60. dakikasında Sikoda ile maçta 1-0 geriye düşen Fenerbahçe 76. dakikada Gökhan Gönül'ün kafa vuruşunda beraberliği sağladı. Karşılaşmanın 85. dakikasında bir penaltı daha kazanan Fenerbahçe Sosa'nın kullandığı penaltı atışını gole çevirerek mücadeleden 2-1 galip ayrılmasını başardı ve ligde zorlu deplasmandan 3 puan ile döndü.
 
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