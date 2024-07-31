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Fenerbahçe’ye Fred’den kötü haber

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Fenerbahçe, Lugano maçının ilk yarısında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred’in sağ diz iç yan bağlarında hasar tespit edildiğini açıkladı. Brezilyalı oyuncunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor

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Fenerbahçe’ye Fred’den kötü haber
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında sahasında Lugano’yu 2-1 yenerek 3. Eleme Turu’na yükselen Fenerbahçe’de Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred’den kötü haber geldi.
Tecrübeli orta saha oyuncusunun çekilen MR’ı sonucunda sağ diz iç yan bağlarında hasar tespit edildi.
Fenerbahçe’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turunda Lugano ile oynadığımız karşılaşmada darbe alarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Fred’in Acıbadem Altunizade Hastanesinde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Görüntülenme neticesinde sağ diz iç yan bağ hasarı tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır” ifadeleri kullanıldı.
Fred’in tedavisine başlanırken, tecrübeli futbolcunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
 
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