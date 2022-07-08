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Fenerbahçe’nin rotası Arao’ya döndü

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Fenerbahçe ön libero transferinde B planına geçti. William Carvalho ve kulübünün yüksek talepleri nedeniyle görüşmeleri askıya alan sarı lacivertliler, WillianArao için kulübü Flamengo’ya teklifini iletti

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Fenerbahçe’nin rotası Arao’ya döndü
Fenerbahçe 6 numara transferinde rotasını değiştirdi. Sarı lacivertliler, JorgeJesus’un ön libero listesinde ilk sırada bulunan William Carvalho için bir süredir temaslarını sürdürüyordu.
Fenerbahçe, Real Betis kulübü ve Carvalho'nun talepleri nedeniyle bu transferde beklemeye geçti.
Yönetim, ön liberomevkisi için B planına yöneldi. Fenerbahçe, teknik direktör JorgeJesus’un listesinde üst sıralarda bulunan WillianArao ile büyük oranda anlaştı.
Kariyerinin en iyi dönemini Portekizli teknik adamla geçiren 29 yaşındaki futbolcu, Jesus ile tekrar çalışmaya sıcak bakıyor.
Arao için Flamengo’ya 3 milyon euroluk teklif yapan sarı lacivertliler, Brezilya ekibinin kararını bekliyor.
WillianArao'nun sözleşmesi 31 Aralık 2023'te sona eriyor. Flamengo formasıyla 296 maça çıkan Arao, 25 kez fileleri sarsarken 21 gol pası verdi.
 
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