Fenerbahçe’nin Ekim fikstürü yoğun

Fenerbahçe'nin ekim ayındaki yoğun mesaisi Beşiktaş derbisi ile başladı. 28 günde lig ve Avrupa’da 8 karşılaşma oynayacak sarı lacivertliler, başarılı bir grafik çizmeye çalışacak

Fenerbahçe, milli maç arasının ardından ekim ayına Beşiktaş derbisi ile başladı.

Zorlu deplasmandan 1 puanla dönen sarı lacivertlileri ay sonuna kadar yoğun bir fikstür bekliyor.

Jorge Jesus’un öğrencileri, Beşiktaş maçıyla birlikte 28 günde 8 kez sahaya çıkmış olacak.

Fenerbahçe, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3'üncü maçında AEK Larnaca'yı konuk edecek.

Pazar günü evinde Vavacars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak sarı lacivertli ekibi ardından iki uçak yolculuğu bekliyor.

Fenerbahçe kafilesi, önce AEK Larnaka mücadelesi için Güney Kıbrıs'a gidecek.

Sarı lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında ise başkentte MKE Ankaragücü deplasmanına çıkacak.

Aynı hafta Avrupa maçının olmaması nedeniyle Jesus’un ekibi nefes alacak.

Fenerbahçe, daha sonra lig ve Avrupa'da iki güçlü rakiple taraftarı önünde oynayacak.

Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Medipol Başakşehir ve Avrupa Ligi'nin güçlü takımlarından Rennes sarı lacivertlilerin konuğu olacak.

Jorge Jesus’un öğrencileri, ekim ayını İstanbulspor deplasmanı ile noktalayacak.

Fenerbahçe bu sezon ilk resmi maçına 20 Temmuz’da Dinamo Kiev karşısında çıktı.

Arada geçen sürede sarı lacivertliler 15 resmi müsabakada ter döktü ve yaklaşık 4 günde bir maç oynadı.

