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Fenerbahçeliler Derneği, Siyah Çoraplılarla buluştu

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Fenerbahçeliler Derneği, Siyah Çoraplılarla buluştu
Gerçekleştirdiği sosyal projeler ve yardımların yanı sıra Fenerbahçe taraftarlarına sunduğu hizmetlerle de takdir toplayan başkan Toykan Özdamar ve yönetimi, isimlerini Türkiye’de de duyuruyor.
KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nin davetlisi olarak adaya gelen ve karantina süreçleri dolarak karantinadan çıkan, Türkiye’deki en büyük Fenerbahçe sayfalarından olan(www.siyahcoraplilar.com) Siyah Çoraplılar’ın yöneticileri, KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nde yönetim ile birlikte Erzurumspor – Fenerbahçe mücadelesini izlediler.
KKTC Fenerbahçeliler Derneği ve Siyah Çoraplılar yöneticileri karşılıklı işbirliği ve dayanışma konusunda da anlaştılar.
 
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