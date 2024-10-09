Fenerbahçe’de Osayi’yle görüşmeler sürüyor

Fenerbahçe, sözleşmesi bu sezon bitecek olan Osayi Samuel ile görüşmelerini sürdürüyor.
Sarı lacivertliler, milli aradan sonra Nijeryalı futbolcu ile bir görüşme daha yapacak.
Fenerbahçe, 26 yaşındaki sağ beki 2021 yılı Ocak ayında Queens Park Rangers'tan kadrosuna katmıştı.
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