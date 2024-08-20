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Fenerbahçe’de Joao Pedro ile yollar ayrıldı

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Fenerbahçe, takımdan gönderilmesi gündemde olan Joao Pedro ile yolların resmen ayrıldığını açıkladı

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Fenerbahçe’de Joao Pedro ile yollar ayrıldı
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Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcu Joao Pedro'nun sözleşmesini feshettiğini bildirdi.
Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle;
"Profesyonel Futbol A Takımı futbolcularından João Pedro ile karşılıklı olarak anlaşmaya varılmış ve sözleşmesi fesh edilmiştir. Oyuncuya kariyerinde başarılar dileriz."
İtalya'nın Cagliari ekibinden 2022-2023 sezonunda transfer edilen 32 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla 20 lig, 7 Avrupa ve 1 Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında forma giyerken 5 gol attı, 1 de asist yaptı.
Sarı-lacivertli ekibin geçen yıl Brezilya temsilcisi Gremio'ya kiralık gönderdiği Joao Pedro, sözleşmesinin bitmesiyle Fenerbahçe'ye geri döndü.
 
 
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