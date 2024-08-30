Fenerbahçe, zirveyi sevdi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu

Ülker Stadı'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor'u ağırladı.

Karşılaşmada ev sahibi takımın gollerini Dusan Tadic (2) ve Edin Dzeko attı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 10'a yükseltti ve maç fazlasıyla zirvedeki yerini korudu.

Ligde oynadığı 4. maçtan da galibiyet çıkaramayan Corendon Alanyaspor ise 2 puanda aldı.

Mücadelenin önemli anları:

8. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın yerden pasında araya giren Fred, meşin yuvarlağı ceza sahası içi sağ çaprazındaki Dzeko'yla buluşturdu. Bu futbolcunun yerden vuruşunda Ertuğrul topu kontrol etti.

9. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mert Müldür, ceza sahası içine hareketlenen Tadic'e ortaladı. Bu futbolcunun kale sahası dışı sağ çaprazından kafayla vuruşunda Ertuğrul Taşkıran başarılıydı.

10. dakikada Tadic'in pasında topla buluşan Dzeko, ceza sahası dışındaki Szymanski'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

43. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Tadic'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Dzeko, kale sahası önüne hareketlenen Tadic'i gördü. Bu futbolcunun düzeltip vuruşunda meşin yuvarlak köşeden filelere gitti: 1-0.

45+1. dakikada Mert'in sağdan ortasında arka direkteki Saint-Maximin topla buluştu. Bu futbolcunun sert ortasında savunmaya çarpan top direkten kornere çıktı.

İkinci yarı:

64. dakikada Corendon Alanyasyor etkili geldi. Hadergjonaj'ın savunmadan gönderdiği uzun topa hareketlenen Cordova, Oosterwolde'yi geçip ceza sahası içinden aşırtma bir vuruş denedi ancak kalesini erken terk eden Livakovic gole izin vermedi.

65. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Alanyaspor forvetine geçit vermeyen Livakovic bekletmeden uzun oynadı. Rakip savunmanın arkasına sarkan Tadic, kalecinin önde olduğunu görerek aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

67. dakikada Fred'in pasıyla ceza sahasına giren İrfan Can Kahveci, penaltı noktası üzerindeki Dzeko'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda top filelere gitti: 3-0.

75. dakikada Fenerbahçe dördüncü gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Tadic, kale sahasına hareketlenen En-Nesyri'ye ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda Ertuğrul Taşkıran'ın kurtardığı top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

86. dakikada sol kanatta topla buluşan Christian son çizgiye inip ceza sahasına hareketlenen Lopes'e pasını aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak az farklı üstten dışarı çıktı.

90+5. dakikada En-Nesyri'nin kayarak pasında sol kanatta topla buluşan Mert Hakan Yandaş ceza sahası önüne gelip plase bir vuruş yaptı, meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

Müsabaka Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.