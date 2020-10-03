Fenerbahçe'yi Samatta sırtladı

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma Fenerbahçe'nin, Fatih Karagümrük karşısında 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 8'e yükseltirken, ligde ilk mağlubiyetini alan Fatih Karagümrük 7 puanda kaldı.
Fenerbahçe, 24. dakikada Mbwana Samatta'nın golüyle 1-0 öne geçti.
Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
67. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Tanzanyalı golcü Samatta kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti: 2-0.
78. dakikada Eric Sabo'nun penaltı golüyle Karagümrük farkı bire indirdi: 2-1.
Mauricio Lemos 85. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. 87. dakikada Eric Sabo'nun penaltı vuruşunu Altay Bayındır çıkardı.
Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.