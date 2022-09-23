Fenerbahçe'ye Joshua King'ten kötü haber

Fenerbahçe'nin Norveçli milli futbolcusu Joshua King, sakatlığı sebebiyle ülkesinin milli takım kampından ayrıldı

Norveç Milli Takımı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 30 yaşındaki futbolcunun sakatlığı nedeniyle milli takım kampından ayrıldığı, UEFA Uluslar Ligi'nde Slovenya ve Sırbistan'a karşı forma giyemeyeceği kaydedildi.

Milli takım doktoru Ola Sand'ın açıklamasına da yer verilen paylaşımda, golcü oyuncunun uyluğunda sorun olduğu belirtildi.

Fenerbahçe Kulübünden alınan bilgiye göre kas ağrısı bulunan tecrübeli futbolcu riske edilmemek için Norveç takımının kampından çıkarıldı.



