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Fenerbahçe'ye Göztepe şoku

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Fenerbahçe'ye Göztepe şoku
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Göztepe'ye 1-0 yenilerek zirve yarışında yara aldı.
Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Göztepe'yi konuk etti. İzmir ekibi 9. dakikada Halil Akbunar'ın attığı golle Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.
Bu yenilgi ile zirve yarışında yara alan Fenerbahçe 51 puanda kaldı. Üst üste 2. galibiyetini alan Göztepe puanını 32'ye çıkardı.
Sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabakayı sarı-lacivertliler 3-2 kazanmıştı.
 

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Etiketler; #Göztepe #Fenerbahçe
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