Fenerbahçe'ye Göztepe şoku

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Göztepe'ye 1-0 yenilerek zirve yarışında yara aldı.

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Göztepe'yi konuk etti. İzmir ekibi 9. dakikada Halil Akbunar'ın attığı golle Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.

Bu yenilgi ile zirve yarışında yara alan Fenerbahçe 51 puanda kaldı. Üst üste 2. galibiyetini alan Göztepe puanını 32'ye çıkardı.

Sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabakayı sarı-lacivertliler 3-2 kazanmıştı.

