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Fenerbahçe üç puanı uzatmada aldı

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı uzatma dakikalarında bulduğu gol ile 2-1 mağlup etti

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Fenerbahçe üç puanı uzatmada aldı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 90+1. dakikada Macar savunma oyuncusu Attila Szalai'nin golüyle 2-1 mağlup etti.

Müsabakanın henüz başında 6. dakikada Miha Zajc'ın şık golüyle öne geçen sarı-lacivertliler, devreyi de bu skorla önde tamamladı.

İkinci yarıya etkili başlayan Kasımpaşa, 67. dakikada Muleka'nın golüyle skorda eşitliği yakaladı. Kalan bölümde baskısını artıran sarı-lacivertlier, 90+1. dakikada Attila Szalai'nin golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Müsabakanın 90+7. dakikasında Kasımpaşa'da Mabil ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Fenerbahçe ligde 46 puan ile dördüncü sıraya yükselirken, Kasımpaşa ise 29 puan ile 15. sırada yer aldı.

Ligin ilk yarısında iki takım arasında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, 2-1 kazanmıştı.

Altay, performansıyla göz doldurdu

Fenerbahçe'nin milli file bekçisi Altay Bayındır, Kasımpaşa karşısında etkili bir performans ortaya koydu.

Karşılaşma boyunca birçok önemli kurtarışa imza atan Altay, performansıyla göz doldurdu.

Arda 66 dakika sahada kaldı

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler, Kasımpaşa karşısında 66 dakika sahada kaldı.

Oyunda kaldığı bölümde hücumda etkisiz kalan 17 yaşındaki oyuncu, 66. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.

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