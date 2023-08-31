Fenerbahçe, Twente’yi tek geçti

İlk yarısı gergin geçen ve Twente'li oyuncuların sert müdahaleleriyle tansiyonu yüksek geçen maçta, Fenerbahçe rakibini tek golle devirerek istediğini aldı

UEFA Konferans Ligi Play-Off rövanş maçında Twente’ye konuk olan Fenerbahçe, ikinci yarıda penaltıdan attığı golle 1-0 galip geldi. Kadıköy’deki ilk maçı 5-1 kazanan sarı lacivertliler, Konferans Ligi’nde grup aşamasına yükselmeyi başardı.

Twente’nin baskılı oyunu ile başlayan maçın ilk yarısında 7 sarı kart gösterildi. Hakem Fabio Maresca, sarı kartlarının 5’ini Fenerbahçeli oyunculara, 2 tanesini de Hollanda ekibine gösterdi. Golsüz ve gergin sona eren ilk yarının ardından, Twente’nin etkili futbolu ikinci yarıda da devam etti.

İki topu direkten dönen Hollanda temsilcisinin kilidini, oyuna sonradan giren Joshua King çözdü. Kendi yarı sahasında aldığı topla Twente ceza sahasına kadar kesintisiz bir koşu yapan King, savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltıyı verdi. Vuruşu kullanan Edin Dzeko, Fenerbahçe’yi 1-0 öne geçiren isim oldu.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe zorlu deplasmandan 1-0’lık skorla ayrıldı.

Konferans Ligi’nde gruplara kalan Fenerbahçe’nin rakipleri, cuma günü yapılacak kura çekimi sonrası belli olacak.

