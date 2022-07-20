Fenerbahçe turu Kadıköy'e bıraktı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Ukranya'nın Dinamo Kiev takımıyla karşı karşıya geldi. Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadı'nda oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibiyle karşı karşıya geldi.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadı'nda oynanan maç başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi.

Müsabakanın rövanşı, 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak.

Bu turu geçen takım bir sonraki aşamada Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşılaşacak.

Sezonun ilk kartı King'e çıktı

Fenerbahçe'de sezonun ilk sarı kartı Joshua King’e çıktı. Sarı-lacivertli ekibin Dinamo Kiev ile oynadığı maçta Joshua King sarı kart gördü. Tecrübeli oyuncu karşılaşmanın 31’inci dakikasında rakip kaleciye yaptığı müdahale sebebiyle sarı kartla cezalandırıldı.

Serdar Aziz 45 dakika oynadı

Fenerbahçe’de Serdar Aziz, Dinamo Kiev karşısında 45 dakika oyunda kaldı. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan ve performansı ile beğenileri toplayan Serdar Aziz, sakatlığı sebebiyle ikinci yarı görev alamadı. Serdar Aziz yerini Tisserand’a bıraktı.

Bruma ve Lincoln ikinci yarı dahil oldu

Fenerbahçe’nin yeni transferleri Bruma ve Lincoln Henrique, Dinamo Kiev mücadelesine sarı-lacivertli formayı ilk kez giydi. Bruma 63’üncü dakikada irfan Can Kahveci’nin yerine; Lincoln ise aynı dakikada Joshua King’in yerine oyuna girdi.

11 bin 802 kişi izledi

Dinamo Kiev ile Fenerbahçe arasında oynanan maçı 11 bin 802 kişi statta izledi. UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci Ön Eleme Turu ilk mücadelesinde Dinamo Kiev, Fenerbahçe’yi Polonya’nın Lodz kentindeki Miejski Stadı'nda konuk etti. 18 bin kişi kapasitesi bulunan statta oynanan mücadeleyi 11 bin 802 kişi izledi. Statta sarı-lacivertli taraftarların ağırlıklı olduğu görüldü.

Karşılaşmanın öne çıkan anları

14. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun soldan ortasına arka direkte iyi yükselen Valencia'nın kafa vuruşunda kaleci topu sol kale direğinin dibinden oyun alanına çeldi. Atağın devamında Dinamo Kiev savunması topu taca uzaklaştırdı.

15. dakikada İsmail Yüksek'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan yerden şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

27. dakikada hızlı gelişen Dinamo Kiev atağında sağdan Kedziora'nın yerden ortasında penaltı noktasının gerisinden Verbic'in vuruşunda top yandan auta çıktı.

36. dakikada Rossi'nin soldan yerden sert ortasına penaltı noktası civarından İrfan Can Kahveci'nin şutunda kaleye giden topa savunma ayak soktu ve İrfan'dan seken meşin yuvarlak kalecide kaldı.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.

63. dakikada Shaparenko'nun ceza sahası dışından şutunda top yandan auta gitti.

67. dakikada Valencia'nın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Rossi'nin bekletmeden şutunda top üstten auta çıktı.

71. dakikada hızlı gelişen Dinamo Kiev atağında ceza sahası dışı sol çaprazda savunmadan dönen topu önünde bulan Besedin'in uzak direğe plase vuruşunda top yan direk dibinden auta gitti.

80. dakikada Lincoln Henrique'den aldığı topla ceza sahası içi sol çaprazda rakibinden sıyrılan Bruma'nın uzak direğe sert şutunda kaleci topu kornere çeldi.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve takımlar sahadan golsüz beraberlikle ayrıld