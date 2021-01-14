Fenerbahçe tek golle turladı

Stat: Ülker
Hakemler: Ümit Öztürk, Aleks Taşcıoğlu, Deniz Caner Özaral
Fenerbahçe: Harun Tekin, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Lemos, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 85 Serhat Ahmetoğlu), Sinan Gümüş (Dk. 46 Thiam), Cisse, Samatta (Dk. 69 Ozan Tufan)
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj (Dk. 77 Mehmet Feyzi Yıldırım), Luckassen, Brecka, Evren Eren Elmalı, Doğucan Haspolat (Dk. 85 Furkan Külekçi), Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan (Dk. 77 Yasin Dülger), Hodzic, Varga (Dk. 77 Alan), Thelin (Dk. 69 Anıl Koç)
Gol: Dk. 51 Samatta (Fenerbahçe)Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda, Kasımpaşa'yı tek golle geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kasımpaşa'yı konuk etti.
Sarı-lacivertli ekip, 51. dakikada Samatta'nın attığı golle Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek kupada çeyrek finale yükseldi.
Mert Hakan Yandaş, 90. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.