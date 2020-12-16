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Fenerbahçe tek golle turladı

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında bugün Mislicom 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Karacabey Belediyespor'u 1-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı

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Fenerbahçe tek golle turladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Fenerbahçe ile Karacabey Belediyespor karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Fenerbahçe Onur Özkan'ın kendi kalesine attığı gol ile 1-0 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.
Müsabakanın 28. dakikasında sarı-lacivertli kaleci Altay Bayındır kırmızı kart gördü. Bu kartın sonucunda Altay saha dışında kalırken, Ömer Faruk Beyaz oyundan alınarak kaleye Oytun Özdoğan geçti.
Altay, Süper Lig'de oynanacak olan Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.
 
 
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