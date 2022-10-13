Fenerbahçe taraftarları Larnaka'ya doğru yola çıktılar

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. hafta karşılaşmasında bugün bu saat 19.45'te başlayacak olan AEK Larnaka- Fenerbahçe maçı için Kıbrıslı Türk Fenerbahçe taraftarları Larnaka'ya hareket etti.Yüzlerce Kıbrıslı Türk'ün Larnaka'daki maçı tribünden izlemek için toplandıkları Lefkoşa'dan Ledra Palace Sınır Kapısı'na yürüyerek gittiler.Fenerbahçeli taraftalar Ledra Palas Sınır Kapısı'ndan geçerek maçın oynanacağı stada doğru yoğun güvenlik önlemleri altında yola çıktı.