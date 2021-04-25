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Fenerbahçe takibe devam

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasının kapanış maçında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

Fenerbahçe takibe devam
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Stat: Ülker

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

Fenerbahçe: Harun Tekin, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Sosa, Mert Hakan Yandaş (Dk. 72 Sinan Gümüş), Ozan Tufan (Dk. 72 Luiz Gustavo), İrfan Can Kahveci (Dk. 90 Ferdi Kadıoğlu), Pelkas (Dk. 90+9 Novak), Valencia (Dk. 72 Thiam)

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Sadiku (Dk. 81 Drinkwater), Bistrovic (Dk. 53 Tarkan Serbest), Koomson (Dk. 53 Anıl Koç), Hajradinovic, Varga, Thelin

Goller: Dk. 15 ve 45+1 (Penaltıdan) Valencia, Dk. 40 Szalai (Fenerbahçe), Dk. 21 Hajradinovic, Dk. 81 Hadergjonaj (Penaltıdan) (Kasımpaşa)
 

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı lacivertliler karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller 15. ve 45+1. (Penaltı) dakikalarda Valencia ve 40. dakikada Attila Szalai'den geldi. Kasımpaşa'nın gollerini ise 21. dakikada Hajradinovic ve 81. dakikada Hadergjonaj penaltından kaydetti.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 72'ye çıkardı ve lider Beşiktaş'ın ardından ikinci sıraya yerleşti. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Kasımpaşa ise 37 puanda kaldı.

İki takım arasında ilk yarıda oynanan lig karşılaşmasını Fenerbahçe 3-0 kazanmıştı. Sarı-lacivertli takım, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan maçta da Kasımpaşa'ya 1-0 üstünlük kurmuştu.

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