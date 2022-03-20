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Fenerbahçe sonradan açıldı

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 1-0 geriye düştüğü maçta İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı

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Fenerbahçe sonradan açıldı
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti.
Sarı lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller 66. dakikada Kim Min-Jae ve 88. dakikada Pelkas'tan geldi. Konyaspor'un tek golünü 36. dakikada Zymer Bytyqi kaydetti.
Fenerbahçe’nin Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min-jae, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Konyaspor karşısında attı.
Bu sonuçla son 6 maçta 5. galibiyetini alan Fenerbahçe puanını 53'e çıkardı. Konyaspor ise 55 puanda kaldı. 
 
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