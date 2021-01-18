Fenerbahçe seriye bağladı

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında MKE Ankaragücü'nü Thiam, Samatta ve Valencia'nın golleriyle 3-1 yendi.

Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta Fenerbahçe, Thiam'ın 28. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. 34. dakikada Samatta farkı ikiye çıkardı. Sarı lacivertliler 68'de Valencia'nın attığı golle skoru 3-0'a getirdi.

Konuk ekibin tek golünü 90+4. dakikada Emre Güral kaydetti.

Bu sonucun ardından üst üste 5. galibiyetini alan Fenerbahçe puanını 38'e yükselterek Beşiktaş'ın arkasında ikinci sıradaki yerini korudu.

Üç haftadır galip gelemeyen Ankaragücü ise 15 puanda kaldı.

