Fenerbahçe savunmasıyla güven veriyor

Fenerbahçe sezonun şu anki bölümüne kadar sağlam savunmasıyla dikkat çekti. Özellikle yeni transfer Min-Jae Kim'in, Attila Szalai ile uyumu ön plana çıktı

Fenerbahçe'de Min-Jae Kim, güvenilir görüntüsüyle teknik direktör VitorPereira’nın vazgeçemediği isim oldu.

Sezon başında transfer edilen Güney Koreli stoper, üçlü savunmada birlikte görev aldığı Szalai ile uyumlu bir görüntü sergiledi.

İki futbolcu, ileri yaptığı sürpriz çıkışlarla da hücuma destek veriyor.

2-1 kazanılan AtakaşHatayspor maçında Min-Jae Kim, 7 hava topunun 5'ini kazanıp yüksek pas isabetiyle oynadı.

Szalai, Kim için sosyal medyada ‘Makine' tabirini kullanırken Kim de Szalai'ye ‘Duvar' benzetmesiyle karşılık verdi.

İkilinin maçlarını birçok kulüpten gözlemci takip ederken şimdiden Avrupa’dan talipler Fenerbahçe’nin nabzını yoklamaya başladı.

Min-Jae Kim ve Szalai'nin güçlü görüntüsü sezonun şimdiye kadarki bölümünde yanlarında oynayan MarcelTisserand, Serdar Aziz ve FilipNovak’ın da formunu yukarıya çekti.

Diğer yandan Güney Kore basını, “Kim, Hatayspor'a hava toplarını bırakmadı” ve “Kim'in formu galibiyette önemli rol oynadı” başlıklarını attı.

