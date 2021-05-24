Fenerbahçe'nin Mesut Özil planı

Fenerbahçe önümüzdeki sezon Mesut Özil'den daha verimli bir şekilde faydalanmayı planlıyor. Maç eksiği nedeniyle beklentileri karşılayamayan deneyimli futbolcunun bu sezon farklı bir görüntü çizmesi hedefleniyor

Fenerbahçe yeni sezonda planlarını Mesut Özil'e göre yapacak.

Arsenal'de uzun süre forma giyemeyen ve ciddi bir maç eksiği bulunan yıldız futbolcu devre arasında transfer olduğu sarı lacivertlilerde eski performansından uzak bir görüntü çizdi.

Fenerbahçe'de şimdi hedef oyun sistemini Mesut Özil'in üzerine kurmak.

Önümüzdeki sezon gerçek bölgesi 10 numarada oynatılması hedeflenen tecrübeli futbolcu sarı lacivertlilerin en önemli kozlarından birisi olacak.

Mesut'un oyun karakterini Fenerbahçe'de de ortaya koyabilecek bir ortamın bu şekilde oluşması bekleniyor.

Özellikle kapalı savunmaları açmakta zorlanan sarı lacivertlilerde bu konuda önemli bir beklenti var.

Başarılı futbolcu da Samandıra'ya kısa sürede alışırken özellikle genç futbolcularla iletişimi ve takım içindeki sakin tavrı takdir topluyor.

Bu nedenle Mesut Özil'in bu sezon takım içinde de daha fazla sorumluluk alması ve saha içi liderlerden birisi olması bekleniyor

