Fenerbahçe'nin borçları ertelendi

Fenerbahçe Kulübü, 2021 Mayıs'a kadar olan 328.1 milyon TL borcun 2021 Ekim'ine ertelendiğini açıkladı.

Sarı lacivertliler, KAP'a yaptığı açıklamada ''Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması geldi. Sarı-lacivertliler, "Şirketimiz ile bankalar arasında yapılan müzakereler çerçevesinde, vadesi 2021 Mayıs ayına kadar olan 328.1 milyon TL karşılığındaki kredi anapara ödemesinin 2021 Ekim ayına ötelenmesi hususunda mutabık kalınmıştır. Bankalar ile görüşmeler devam etmekte olup, neticelenmesi durumunda tarafımızdan açıklama yapılacaktır" ifadelerine yer verdi.

