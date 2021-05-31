Fenerbahçe'nin Berke Özer planı

Fenerbahçe'de Berke Özer'in maç ritmini devam ettirebilmesi için formül aranıyor. Altay Bayındır'ın arkasında yedek beklemesi istenmeyen 21 yaşındaki kalecinin sözleşmesinin uzatılarak tekrar kiralanması gündemde

Fenerbahçe’de Berke Özer’in durumu kısa süre içinde belli olacak.

Bu sezon as kaleci olarak görev yapan Altay Bayındır, iyi performansıyla milli takıma yükseldi. Altay'ın sakatlanmasından sonra sarı-lacivertli ekibin kalesini Harun Tekin korudu.

Altay Bayındır'ın önümüzdeki sezon da yeri garanti olarak görünürken, Harun'un sözleşmesi sona erdi. Altay'ın performansından memnun olan sarı-lacivertliler, takıma dönen Berke Özer'in ise maç ritmini kaybetmesini istemiyor.

Yönetim, sezon sonunda mukavelesi bitecek 21 yaşındaki file bekçisine, yeni sözleşme imzalatarak bir yıl daha kiralamayı düşünüyor.

İki yıldır Belçika ikinci liginde forma giyen Berke'nin daha üst düzey bir ligde oynaması hedefleniyor. Önümüzdeki yıllarda Altay'a Avrupa'dan iyi bir teklif gelmesi halinde Berke'nin onun formasını alması da alternatif planlar arasında.

Sözleşmenin uzatılamaması halinde ise Berke'den yaz döneminde bonservis geliri amaçlanıyor. Berke'nin başka bir takıma satılması halinde başka bir kaleci transferi yapılacak.



