Fenerbahçe, Lincoln'ü açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, Santa Clara forması giyen Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique'nin transferi için kulübüyle anlaştığını duyurdu

Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin transferinde mutlu sona ulaştı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir."

Brezilyalı orta saha oyuncusu, 2017-2018 sezonunda ülkemizde Çaykur Rizespor formasıyla ter dökmüştü.

23 yaşındaki futbolcu, geride bıraktığımız sezon Santa Clara'da 44 maça çıktı ve bu müsabakalarda 7 gol atıp 10 kez de arkadaşlarına gol pası verdi.

