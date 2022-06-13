Fenerbahçe, Lincoln'ü açıkladı

Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin transferinde mutlu sona ulaştı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir."
Brezilyalı orta saha oyuncusu, 2017-2018 sezonunda ülkemizde Çaykur Rizespor formasıyla ter dökmüştü.
23 yaşındaki futbolcu, geride bıraktığımız sezon Santa Clara'da 44 maça çıktı ve bu müsabakalarda 7 gol atıp 10 kez de arkadaşlarına gol pası verdi.
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