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Fenerbahçe, Konya’da hata yapmadı

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Fenerbahçe, Konya’da hata yapmadı

Süper Lig'in 29. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadelenin 29. dakikasında Fenerbahçe Atilla Szalai ile 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 32. dakikasında Osayi Samuel ile farkı ikiye çıkaran Fenerbahçe ilk yarıyı bu skorla kapadı. İkinci yarının son anlarına doğru Serdar Aziz ile farkı üçe çıkaran Fenerbahçe mücadeleden 3-0 galip ayrılan taraf oldu.

Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 58'e yükseltti ve Galatasaray ile puanını eşitledi. İttifak Holding Konyaspor ise  32 puanda kaldı.

83. dakikada Skubic ile çarpışıp başına darbe alan Pelkas yerini Samatta'ya bıraktı. Ambulansta yapılan müdahalenin ardından Pelkas hastaneye kaldırıldı.

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