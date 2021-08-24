Fenerbahçe Kolasinac’ta sona doğru

Fenerbahçe, SeadKolasinac transferinde sona yaklaştı. Son pürüzlerin çözülmesinin ardından sarı lacivertlilerin Boşnak oyuncuyu kadrosuna katması bekleniyor

Fenerbahçe sol bek transferini tamamlamaya çok yakın.

Teknik direktör VitorPereira’nın isteği doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren yönetim, Arsenal’den SeadKolasinac’ı kadroya katmaya hazırlanıyor.

Bir süredir kulübüyle sözleşme fesih görüşmeleri yapan Boşnak futbolcu, İngiliz ekibiyle büyük ölçüde anlaştı.

Sözleşme feshinin ardından sarı lacivertlilerin deneyimli sol bek ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Mukavelesi sezon sonunda bitecek Kolasinac, Arsenal’den yıllık 5 buçuk milyon avro kazanıyordu.

VitorPereira’nın 28 yaşındaki futbolcuyu orta sahanın solunda oynatmayı planladığı gelen haberler arasında.

