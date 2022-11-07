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Fenerbahçe kazanmasını bildi

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Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup eden eden Fenerbahçe evinde bu sezon üst üste 6. galibiyetini aldı

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Fenerbahçe kazanmasını bildi

Stat: Ülker

Hakemler: Hüseyin Göçek, Bahtiyar Birinci, Mehmet Emin Tuğral

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Szalai, Alioski (Dk. 83 Osayi-Samuel), Arao, Crespo (Dk. 63 Rossi), İrfan Can Kahveci (Dk. 83 İsmail Yüksek), Emre Mor (Dk. 63 Zajc), Valencia (Dk. 89 Pedro), Batshuayi

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal, Robin Yalçın (Dk. 61 Goutas), Appindangoye, Caner Osmanpaşa (Dk. 84 Ahmed Musa), Ziya Erdal, Ulvestad, Keita (Dk. 61 N'Jie), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 61 Hakan Arslan), Sabi'a (Dk. 89 Angielski), Gradel, Yatabare

Gol: Dk. 55 Valencia (penaltıdan) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 48 Batshuayi (Fenerbahçe)

 

Ülker Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Maçın 48. dakikasında ikinci sarı kartını gören Batshuayi takımını 10 kişi bıraktı. 

1 kişi eksik kalmasına rağmen baskısını artıran sarı lacivertliler golü 55. dakikada Valencia'nın penaltıdan attığı golle buldu. 

Bu sezon evinde oynadığı 6. maçını da kazanan lider Fenerbahçe puanını 29'a yükseltirken Demir Grup Sivasspor 10 puanda kaldı. 

Valencia, gollerine devam etti

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu santrforu Enner Valencia, gollerini sürdürdü.

Sezona çok etkili bir başlangıç yapan Valencia, 55. dakikada penaltıdan takımını öne geçiren gole imza attı.

33 yaşındaki futbolcu, bu golle ligdeki gol sayısını da 12'ye yükseltti.

Rossi 3 maç sonra sahada

Fenerbahçe'nin Uruguaylı forvet oyuncusu Diego Rossi, 3 maç sonra sarı-lacivertli formayı giydi.

Sakatlığı sebebiyle 2'si Avrupa 1'i lig, son 3 maçta takımını yalnız bırakan Diego Rossi, 63. dakikada Crespo'nun yerine oyuna dahil oldu.

Ali Şaşal Vural'a tribünlerden madde

Demir Grup Sivasspor kalecisi Ali Şaşal Vural'a tribünlerden yabancı madde isabet etti.

İlk yarıda zaman geçirmesi nedeniyle taraftarların tepkisine neden olan Ali Şaşal, ikinci yarının başlama düdüğü öncesinde atılan maddeyle yerde kaldı.

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