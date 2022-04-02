Fenerbahçe, Kayseri'de dört dörtlük

Süper Lig'in 31. haftasında Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 4-0 yenen ve yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Fenerbahçe, maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Kayseri'nin mağlubiyet serisi ise 5'e çıktı. Maça İrfan ve Arda damga vurdu

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadelenin 16. dakikasında konuk Fenerbahçe öne geçti. Sol kanatta kazanılan serbest vuruşta İrfan Can Kahveci'nin ceza sahasına gönderdiği topu, arka direkte Novak içeri doldurdu. Direk dibinde topu önünde bulan Zajc'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1. 45. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci, pasını ceza sahası içinde bulunan Rossi'ye aktardı. Bu oyucunun yerden sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2. Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. Konuk sarı-lacivertli ekip, ikinci golün pasını veren İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışından attığı süper golle 54. dakikada skoru 3-0 yaptı. Maçın skorunu Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Arda Güler ilan etti. Mert Hakan Yandaş'ın pasıyla ceza sahası hemen dışında topla buluşan genç oyuncu, sağ çaprazdan sol ayağının içiyle harika vurdu ve kaleci Silviu Lung'un bakışları arasında topu filelerle buluşturdu: 0-4 Bu gol, Arda'nın Süper Lig'deki 2. golü olarak kayıtlara geçti. Kalan sürede başka gol olmadı ve Fenerbahçe, sahadan 4-0 galip ayrıldı. Yenilmezlik serisini 7 karşılaşmaya, puanını da 56'ya çıkaran sarı-lacivertli ekip, maç fazlasıyla ligde 2. sıraya yükseldi. Fenerbahçe, gelecek hafta oynayacağı Galatasaray derbisi öncesi de moral depoladı. Mağlubiyet serisi 5 müsabakaya yükselen ve kan kaybını durduramayan Yukatel Kayserispor ise 38 puanda kaldı.



İrfan Can ve Arda rüzgarı Mağlubiyet serisi 5 müsabakaya yükselen ve kan kaybını durduramayan Yukatel Kayserispor ise 38 puanda kaldı. Mücadeleye 1'er gol ve asitle İrfan Can Kahveci ve 90+3'te güzel bir gol atan genç oyuncu Arda Güler, damga vurdu. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlanmıştı.