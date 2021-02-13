Fenerbahçe, Karagümrük'ü 2 golle geçti

Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Halis Özkahya, Ali Saygın Ögel, İlker Takpak
Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Koray Altınay (Dk. 84 Salibur), Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Bertolacci (Dk. 78 Emre Çolak), Jimmy Durmaz (Dk. 58 Castro), Ndao (Dk. 78 Lens), Borini, Ademi (Dk. 58 Sobiech)
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin (Dk. 82 Tisserand), Ozan Tufan, Sosa, Valencia (Dk. 81 Ferdi Kadıoğlu) , Mesut Özil (Dk. 81 Mert Hakan Yandaş), Osayi-Samuel (Dk. 72 Samatta), Thiam (Dk. 90+1 Sinan Gümüş)
Goller: Dk. 19 Thiam, Dk. 53 Valencia (Fenerbahçe), Dk. 67 Borini (Fatih Karagümrük)
Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmada sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller 19'da Mame Thiam ve 53'te Enner Valencia'dan geldi. Fatih Karagümrük'ün tek sayısını ise 67. dakikada Fabio Borini kaydetti.
Bu sonuçla Fenerbahçe, ligde puanını 51'e yükseltirken Fatih Karagümrük 37 puanda kaldı.
Süper Lig'de çıktığı 12. deplasman maçında 9. galibiyetini elde eden Erol Bulut'un öğrencileri bu maçlarda 26 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü.
İLK YARIDAN ÖNE ÇIKANLAR
Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Fatih Karagümrük-Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
13. dakikada Jimmy Durmaz ile yaptığı verkaç sonucu kaleciyle karşı karşıya kalan Ademi, ceza yayı üzerinden şutunu çekti ancak kaleci Altay topu kornere çeldi.
GOL: 19. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Mesut Özil'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Koray'ın kafayla uzaklaştırmaya çalıştığı top Szalai'ye çarparak Thiam'ın önünde kaldı. Thiam, müsait durumda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1
39. dakikada Mesut ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunu çekti. Savunmaya çarpan top altı pas içinde Thiam'ın önünde kaldı. Senegalli oyuncunun şutunda kaleci Aykut topu kornere gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İKİNCİ YARIDAN ÖNE ÇIKANLAR
GOL: 53. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Ozan Tufan'ın orta sahadan attığı pasta sağdan topu ceza sahası içine kadar süren Valencia, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şık vuruşla meşin yuvarlığı ağlara gönderdi: 0-2
57. dakikada Bertolacci'nin pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Ndao'nun şutunda kaleci Altay topu çeldi.
58. dakikada Biglia'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Thiam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kendi kalesine yöneldi ancak Altay son anda topu kornere gönderdi.
GOL: 67. dakikada Fatih Karagümrük farkı 1'e indirdi. Castro'nun pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Borini, arkasındaki rakibe rağmen döndü ve topa sert vurarak ağlarla buluşturdu: 1-2
Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.